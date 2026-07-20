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Tercan'da hububat tarlalarında hasat başladı

Tercan'da hububat tarlalarında hasat başladı
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Tercan'da çiftçiler, yaz sıcağında hububat hasadına başladı. Biçerdöverle yapılan hasat sonrası kalan saplar, kış için hayvan yemi olarak balya haline getirilip depolanıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ekimi yapılan hububat tarlalarında biçerdöver ile hasat işlemleri başladı.

Tercan'da çiftçiler, yazın kavurucu sıcaklar altında kış hazırlıklarına hız verdi. Hava sıcaklığının 35 dereceleri geçtiği bu günlerde, tarım işçileri kışın zorlu şartlarına karşı tedbirlerini alıyor. Çiftçiler yaz boyunca yetiştirdikleri buğday, arpa ve yulaf gibi hububat çeşitlerini hasat ediyor. Biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasadın ardından tarlada kalan saplar kış aylarında meraya çıkartılamayan hayvanlar için balya haline getiriyor. Bin bir zahmetle traktör römorkuna yüklenen balyalar depolanmak üzere samanlıklara götürülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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