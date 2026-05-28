Edirne'de sağanak iş yerlerini su altında bıraktı

Edirne'de öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış, 1. Murat Mahallesi'nde iş yerlerini su basmasına ve caddelerde su birikintilerine yol açtı. Esnaf suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Mahalle sakinleri altyapı sorununun çözülmesini talep etti.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle 1. Murat Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öğle saatlerinden sonra etkisini artıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Güngören Mazlum Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yerini su basarken, esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.

Mahalle sakinleri ise bölgede her yağış sonrası benzer manzaraların yaşandığını belirterek altyapı sorununun çözülmesini istedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
