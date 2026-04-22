Yığılca'da asfalt öncesi çalışmalar hızlandırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri ilçelerde yaz aylarında yapılacak olan asfalt çalışmaları ile ilgili olarak alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi ile Yığılca İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından Yığılca ilçesine bağlı Asar Köyü'nde başlatılan sıcak asfalt altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Köy içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar çerçevesinde yolun dayanıklılığını artırmak için zemin hazırlıkları titizlikle gerçekleştirilirken, altyapı güçlendirme işlemleri tamamlanan bölümlerde sıcak asfalt serimine geçilmesi planlanıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte yolun uzun ömürlü olması ve bakım ihtiyacının en aza indirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının azaltılması, köy halkının günlük ulaşımının kolaylaştırılması ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı