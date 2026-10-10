Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silajlık mısır hasadı başladı, dönümde 5-6 ton bekleniyor

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Güneydoğu Anadolu Bölgesinin verimli topraklarında ürün hasatları devam ediyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Bostanpınar Mahallesi, Aktaşlar mezrasında silajlık mısır hasadı başladı.

Binlerce dönümlük arazilere yılın ikinci ürünü olarak ekilen mısırda, üretici rekoltede yüksek bir verim bekliyor. Buğday hasadından sonra yapılan mısır ekimlerinde çiftçi, ikinci üründen oldukça umutlu. Beklenti ortalama bir dönüm için verim 5-6 ton civarında.

Diyarbakır'da silajlık mısır hasadının ekim ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı