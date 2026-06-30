Bingöl'de ilginç görüntü: Yazın ortasında; bir yanda kar, diğer yanda sıcaktan bunalan inekler

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürerken, daha düşük rakımlı bölgelerde sıcaktan bunalan inekler su birikintisine girerek serinledi.

Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü mezralarında Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kentin daha düşük rakımlı bölgelerinde ise yaz sıcaklarının etkisi hissedildi. Sıcaktan bunalan inekler, yol kenarında oluşan su birikintisine girerek serinlemeye çalıştı. Kaydedilen görüntülerde, yazın ortasına girilmesine rağmen Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarının devam etmesi, kentin farklı rakımlarında aynı gün hem kış hem de yaz mevsiminin yaşandığını gözler önüne serdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı