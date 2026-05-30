Bayram dönüşü trafik kilitlendi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayramın sona ermesiyle birlikte milyonlarca kişinin aynı anda yola çıkması, Batı Karadeniz güzergahında yoğun trafik oluşturdu.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan önemli ulaşım arterlerinden D-100 Karayolu'nun Zonguldak'ın Alaplı ilçesi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle köprü üstü mevkisinde araç yoğunluğu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bayram dönüşü nedeniyle oluşan yoğunluk kilometrelerce uzayan araç kuyruklarına neden olurken, bölgede görev yapan trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürdü.

Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. - ZONGULDAK

