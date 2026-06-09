Haberler

Aydın'da dolu etkili oldu, ağaçlar zarar gördü

Aydın'da dolu etkili oldu, ağaçlar zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın ile İzmir arasındaki dağlık bölgelerde etkili olan yarım saatlik dolu yağışı, incir, kestane ve kiraz ağaçlarında hasara yol açtı. Üreticiler, ani hava olaylarının tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirterek verim kaybı endişesi yaşıyor.

Aydın ile İzmir arasında kalan dağlarda etkili olan dolu yağışı sebebiyle, incir, kestane ve kiraz ağaçları zarar görürken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle özellikle yeni oluşan incir meyvelerinde hasar oluştu.

Aydın ile İzmir arasında kalan dağlık bölgelerde akaşm üzeri dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Köşk ve Efeler'e bağlı Umurlu, Eğrikavak mahalleri ile İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayır Mahallesi çevresinde etkili olan yağış yaklaşık yarım saat sürdü. Aniden bastıran dolu yağışı, başta incir, kestane ve kiraz bahçeleri olmak üzere tarım alanlarında hasara neden oldu. Dolu taneleri, incir ağaçlarının yaprak ve sürgünleri ile incir ve kiraz ağaçlarında hasara neden olduğu belirtildi. Bölgedeki üreticiler, sezonun henüz başında meydana gelen dolu yağışının ürün kaybı yaşanabileceğini ifade etti. Üreticiler, son yıllarda artan ani hava olaylarının tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin giderek büyüdüğünü belirterek, dolu yağışının incir üretiminde verim kaybına neden olmasından endişe duyduklarını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı ancak bir şartı var

Milli yıldızın transferine onay verdi! Taraftarlar havalara uçacak
Yılda sadece 1 ay akıyor, bir yudum içmek isteyen Erzincan'a akın ediyor

Sadece 1 ay akıyor! Bir yudum isteyen şehitler diyarına akın ediyor
Akkuyu Nükleer Santrali'nden yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek

Akkuyu'da elektrik üretimi için tarih verildi
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

17 yaşında öldürülmüştü! İşte Atlas'ın katiline istenen ceza
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu

Varını yoğunu satıp altına yatıranlar için kabus senaryosu
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı