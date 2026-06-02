Aydın'ın beyaz altını pamukta sezon hazırlıkları sürüyor

Aydın'da 'beyaz altın' olarak bilinen pamukta yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamında Söke ilçesinde üretim alanları ve bitkinin mevcut durumu incelendi. 325 bin dekar alanda üretim yapılan bölgede, AB tescilli Söke Pamuğu'nun ekim alanlarında kontroller gerçekleştirildi.

Aydın genelinde 3 bin 659 üretici tarafından 325 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılırken, Söke ilçesinde ise bin 515 üretici 164 bin dekar alanda üretim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Aydın'da, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta yeni sezon öncesi hazırlıklar yerinde incelenirken, Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan Söke Pamuğu'nun ekim alanlarında da kontroller yapıldı. Sahada yapılan incelemelerde pamuk bitkisinin mevcut durumu değerlendirilirken, fenolojik gözlemler gerçekleştirildi. Sezon öncesi yürütülen hazırlıkları ele alarak üretim sürecine ilişkin istişarelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Söke Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen ve kalitesiyle öne çıkan Söke pamuğunun, hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sunduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
