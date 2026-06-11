Tarımsal üretimin planlı şekilde yürütülmesi için çalışmalar sürüyor

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin planlı şekilde yürütülmesi, üretim verilerinin doğruluğunun sağlanması ve üretim deseninin sahada izlenmesi amacıyla kontrol ve takip çalışmaları devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarımsal üretimin planlı şekilde yürütülmesi, üretim verilerinin doğruluğunun sağlanması ve üretim deseninin sahada izlenmesi amacıyla kontrol ve takip çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Dazkırı ve İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından, ilçelerde bulunan referans parseller ile planlı üretim kapsamında yer alan tarım alanlarında arazi kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalarda ürünlerin gelişim durumu yerinde incelenmekte, ekili alanlara ilişkin gözlemler kayıt altına alınmakta ve üretim verilerinin doğruluğuna yönelik kontroller yapılmaktadır. Sahada yürütülen çalışmalarla; tarımsal üretime ilişkin verilerin güncel tutulması, üretim planlamasına katkı sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin etkin şekilde izlenmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı