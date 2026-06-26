40 derece sıcakta karpuz işçilerinin ekmek mücadelesi

Hava sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Adana'da karpuz işçileri sıcağa aldırmadan akşama kadar ekmek paralarını çıkarmak için 35-40 tır karpuz yüklemesi yapıyor.

Türkiye'de karpuz üretiminin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da tescilli Adana Karpuz'u hasadı devam ediyor. 40 derece sıcakta tarlada büyük bir emekle yetiştirilen karpuzlar, işçiler tarafından tırlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bölgede 15 kişilik karpuz yükleme işçisiyle yürütülen yükleme çalışmalarında bir tıra yaklaşık 25 ton karpuz yüklenirken, günlük ortalama 35 tır sevkiyata hazır hale getirilerek farklı illere gönderiliyor.

"Çok zor oluyor. Bileklerimiz ağrıyor"

İşçilerden Emre Bakır, sıcak havanın zorladığını belirterek, "Halimizi görüyorsunuz. Hava çok sıcak. Çukurova yanıyor. Gölgenin sıcaklığı bile 45 derece. Vücut kaldırmıyor. Arkadaşlar sağ olsun, her şeye rağmen hasadı kaldırmak için mücadele ediyorlar. Çok zor oluyor. Bileklerimiz ağrıyor" dedi.

"Günlük yevmiye 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiyor"

Esat Akan ise "Çok sıcak. Çalışmak baya zor. Hava sıcaklığı 40-45 derece. Sürekli devam ediyoruz. Saat 03.00'dan akşam hava kararana kadar çalışıyoruz. Ekmek parası için mecburuz. Günlük yevmiye 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiyor. Günde 35-40 tır yüklüyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı