ÇESOB Başkanı Recep Gür: "KOSGEB destek programı tabana yayılmalı"
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ÇESOB Başkanı Recep Gür: "KOSGEB destek programı tabana yayılmalı"

ÇESOB Başkanı Recep Gür: 'KOSGEB destek programı tabana yayılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kovid-19'dan etkilenen mikro ve küçük işletmelere sağlanacak olan 5 milyar TL'lik hızlı destek programından tüm esnaf ve sanatkar kesiminin yararlanması gerektiğini söyledi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kovid-19'dan etkilenen mikro ve küçük işletmelere sağlanacak olan 5 milyar TL'lik hızlı destek programından tüm esnaf ve sanatkar kesiminin yararlanması gerektiğini söyledi.

Bu programdan sadece imalat sektörü ile teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin yararlanabildiğini belirten Recep Gür, "Oysa ki pandemi sürecinde en çok ağır yara alan kesim esnaflarımız oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu destek programının kapsamı genişletilerek tüm esnaf ve sanatkarların 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz bu krediye ulaşım imkanı sağlanmalıdır" dedi.

'Kapatılan esnafa öncelik verilmeli'

Desteğin kanunla kapatılan başta kahveci, kantinci ve öğrenci servisçisi esnaflarına verilmesi gerektiğini aktaran Gür, konfeksiyoncu, hazır giyim, mobilya ve yiyecek-içecek sektörünün de desteklenerek biran önce ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

KOSGEB aracılığıyla kullandırılacak olan bu krediye başvuru şartlarının da ağır olduğunu ve çoğu işletmenin açıklanan kredi imkanından yararlanamayacağını vurgulayan Gür, destek için teşekkür ederken, destek kredisinin kapsamının da genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

'Marketler küçük esnafı yok ediyor'

ÇESOB Başkanı Recep Gür ayrıca, bazı şehirlerde İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından sokağa çıkma yasağı süresince hafta içi ve Cumartesi günü açık olan büyük marketlerde ayakkabı, elektronik eşya, telefon, kırtasiye, zücaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılmaması yönünde kararlar alındığını ancak bu kararların da gelen bir genelgeyle iptal edildiğini söyledi.

Büyük marketlerde satışı gerçekleştirilen bu ürünlere pandemi öncesi ve sonrasında da asla müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çizen Gür, bir evin ihtiyacı olan A'dan Z'ye her şeyi reyonlarında bulunduran büyük marketlerin küçük esnafı yok olmayla yüz yüze bıraktığını kaydetti.

Recep Gür, büyük marketlerin pazar günü kapalı olmasının da memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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