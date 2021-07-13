ÇESOB Başkanı Gür'den 'et parçalama' uyarısı
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ÇESOB Başkanı Gür'den 'et parçalama' uyarısı

ÇESOB Başkanı Gür'den 'et parçalama' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Kurban Bayramı öncesi kurban kesecek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Kurban Bayramı öncesi kurban kesecek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurban kesiminin ardından etleri parçalattırmak ve çektirmek isteyen vatandaşlara hijyenik şartlar açısından kasap esnafını tavsiye eden Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, "Kasaplar dışında sokakta, bağda, bahçede, kaldırım ve yol kenarlarında et çekimi yapmak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi'ne göre yasal işlem gerektiren bir husustur" dedi.

Kurban Bayramı süresince kesim sonunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk ve kavurma yapılması gibi hizmetlerin onay belgeli işletmeler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Gür, etlerin kasap veya belediyelerin kesim yeri gibi altyapı, ekipman gereklilikleri ve hijyen şartlarının sağlandığı ortamlarda yapılması gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Tarım İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün ekip oluşturduğunu ve sıkı denetim yapılacağını söyleyen Recep Gür, kasap dışında et parçalayan esnaf ve şahıslara idari para cezası uygulanacağını dile getirdi.

Kasaplıktan anlamayan ve hiçbir ilişkisi olmayan kişilerin vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Gür, vatandaşların kurban kesimlerini ehil kişilere yaptırmaları dahilinde dini vazifelerini yerine getirilmekle birlikte etlerin de telef olmayacağının altını çizdi.

Kesimlerden sonraki süreçte de sokak ortasında demirci, terzi, bakkal, manav, fırıncı ve apartman görevlisi gibi insanların et çekmesinin vahim bir durum olduğunu aktaran Recep Gür, "Sokak aralarında, cami avlusunda gelişigüzel paslı makinelerle et çekilmemesi için Kurban Komisyonu kararı çıkmıştır. Çorum Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü'nün destekleriyle de bu kurban bayramında oluşacak olan sokak aralarında et çekimlerine büyük cezalar geliyor. Et çekenlere hem para cezası hem de et çekim makinesine el konulması gibi kararlar alındı.

Kabahatler Kanunu 32. Maddesinde göre ise; Kurban Bayramı süresince kesim sonucunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk ve kavurma yapılması gibi hizmetler, mesleğinde ehil kişilerce, kasap dükkanı veya marketlerin et reyonlarında, belediyenin kesim yerleri gibi altyapı ve hijyen şartlarının olduğu yerlerde yapılmalıdır. Bu kurallara uymayanlar ceza işlemi uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Gür ayrıca Kasaplar ve Celepler Odası'nın belirlediği kurban işleme fiyat tarifesi üzerinden işlem yapılmamasını isteyerek, tüm esnaf ve sanatkarlar ile Çorum halkının Kurban Bayramı'nı kutladı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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