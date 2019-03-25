Cenk Tosun'un Favorisi Fransa

Türkiye ile Moldova arasında oynanan mücadelede 2 golle takımına katkı veren Cenk Tosun, "Her şey olabilir grupta ama ben Fransa'yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz" dedi.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden yolda ikinci galibiyetini Moldova karşısında aldı. H grubundaki rakibini 4-0 ile geçerek grupta puanını 6'ya çıkaran milliler, grupta iddialı bir konuma yükseldi. Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanan maçın sonunda açıklamalarda bulunan takımın başarılı golcülerinden Cenk Tosun, gruptaki durumu değerlendirdi. Favorinin Fransa olduğunu ifade eden Tosun, "2 maçı gol yemeden bitirmemiz bizim için çok güzel oldu. 6 puan almamız bizim için iyi bir başlangıç. Hazirandaki maçlara daha moralli gideceğiz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Burak ağabeyle iyi anlaşıyoruz. O da basın toplantısında söyledi. Bir forvetin diğer bir forvetle birlikte oynaması bizim işlerimizi kolaylaştırıyor sahada. İlk maçta ben ona asist yaptım. Bu maçta o bana asist yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bir forvet için gol atmak güzel bir şey ama galibiyet gollerden daha önemliydi. Fransa Dünya Şampiyonu bir takım. Her şey olabilir grupta ama ben Fransa'yı favori görüyorum. İnşallah böyle oynarsak ikinci olarak çıkmayı umut ediyoruz. Genç arkadaşlarımız var ama onların yanında tecrübeli arkadaşlarımız var. Bize çok faydalı oldular" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA