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Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı

Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanan milli futbolcu Cengiz Ünder için Juventus devreye girdi. Transfer gerçekleşirse Cengiz, Merih ve Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak.

07.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:56

İtalyan devi Juventus, milli yıldız Cengiz Ünder için harekete geçtiği öğrenildi.

İtalyan basıında çıkan haberlere göre siyah–beyazlılar, Cengiz Ünder için flaş bir takas teklifinde bulunacak. Juventus'un, Cengiz transferi için Roma'ya Cristian Romero'yu önereceği iddia edildi.

Genoa'da kiralık olarak forma giyen Romero'nun, teknik direktör Maurizio Sarri'nin planlarında bulunmadığı ve bu transferde kullanılacağı ifade edildi.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin gelecek hafta Roma CEO'su Guido Fienga ile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmede anlaşma zemini hazırlayacağı belirtildi.

20 MAÇTA 3 GOL ATTI

Bu sezon sakatlıkla boğuşan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, toplamda 20 resmi maça çıkabildi ve 3 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
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