Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı nereli, kaç yaşında?
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Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı nereli, kaç yaşında?

İş insanı Cemil kazancı nereli? Kazancı Grup Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlıklarını üstlenen Kazancı, kariyerine de aile şirketlerinde çalışarak başladı. Peki, Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında? Cemil Kazancı hayatı...

27.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:14
Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı nereli, kaç yaşında?

serveti ne kadar araştırılıyor. İlk olarak jeneratör üretimi satışı alanında yöneticilik pozisyonunda bulunan Kazancı, 'nin kuruluşunda da yer aldı. Cemil Kazancı hakkında detaylı bilgi haberimizde.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

İş adamı Kazancı, 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İş hayatına aile grup şirketinde başladı. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, ardından Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek maksadıyla 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

AKSA ENERJİ CEO'SU OLARAK GÖREV YAPIYOR

Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yürütüyor. Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aksa Enerji CEO'su olarak görev yapmaktadır.

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