Cem Yılmaz'dan Fener Ol kampanyası için 1907 kişilik gösteri

10.10.2019 11:32

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Cem Yılmaz, sarı lacivertli ekibin Fener Ol kampanyası olan WinWin projesi kapsamında 1907 kişilik gösteri düzenledi. Gösteri sonrası konuşan Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı, böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Cem Yılmaz'ın gösterisini izleyenler arasında Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de vardı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama;

Fener Ol kampanyası kapsamında hayata geçirilen WinWin projesinde yer alan Cem Yılmaz gösterisinde Fenerbahçe ailesi bir araya geldi. 1907 kişilik gösteride Fenerbahçe ailesinin birçok ferdi gösteriyi izleyenler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığına kavuşmak için atılan en önemli adımlardan biri olarak Nisan ayında başlatılan ve devam eden Fener Ol kampanyasının Cem Yılmaz ödülünün talihlileri, ünlü komedyenin Fenerbahçeliler için düzenlediği gösteride bir araya geldi.

WinWin talihlilerinin yer aldığı gösteride; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erol Bilecik, Simla Türker Bayazıt, Turhan Şahin, Alper Pirşen, Burak Çağlan Kızılhan, Kemal Danabaş, Fethi Pekin, Selahattin Baki, Ömer Okan, Sevil Becan, İlker Dinçay, Nazlı Ercan, kulübümüzün sporcuları ve sponsorlarından katılımcılar ile kulüp çalışanları yer aldı.

Bir aile buluşması konseptinde düzenlenen gecenin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fener Ol'a destekleri sebebiyle Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı'ya birer plaket ve forma takdim ederek yaptığı konuşmada verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

"FENERBAHÇE'Yİ DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ"

Burhan Karaçam, "Biz, Fener Ol kampanyasını başlattık. Bu kampanyanın en önemli projesini de Acun Ilıcalı kendisi tasarladı. İlk günden itibaren Cem Yılmaz da bizi yalnız bırakmadı.Çocukluğumdan gelen bu Fenerbahçe aşkını ne mutlu ki sizlerle yaşama şansı buldum. Hem Acun Ilıcalı'ya hem de Cem Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Katılan tüm Fenerbahçeliler eminim çok mutlu ayrılmışlardır. Tüm taraftarlarımızın Fener Ol'a desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Onların desteği ve sahiplenmesiyle Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi.

Etkinliğin sona ermesinin ardından taraftarlarımızla birlikte objektiflere poz veren Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı, böyle bir kampanyanın parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük de geceye ilişkin düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu ile paylaştı:

"CEM YILMAZ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Çok mutluyum. Cem Yılmaz'ın şovunu izledik. Her Fenerbahçeli gibi ben de çok keyif aldım. Desteklerinden dolayı Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir düzenlemeyi yapan Burhan Karaçam'a da ayrıca teşekkür ediyorum."

Fener Ol kampanyasına destek vererek Cem Yılmaz gösterisi izleme şansı elde eden taraftarlarımız ve geceye katılan kulübümüzün sporcuları ise çok keyifli bir gece geçirdiklerini söylediler.

WinWin dâhilindeki diğer ödüller de ilerleyen günlerde talihlilere teslim edilecek.