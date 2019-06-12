Cem Uzan'dan Erdoğan'a: Her şeyimiz yok pahasına satıldı, mağduriyetimizi giderin

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Cem Uzan, internet üzerinden yayınladığı mesajda mağdur edildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu durumun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

Uzan ailesinin yaptırdığı Berke Barajı'na 'el konulmasının' 16. senesinde konuştuğunu söyleyen eski siyasetçi "Her şeyimiz yok pahasına satılmıştır" dedi.

"MAĞDURİYETİMİZİ GİDERİN"

Son 10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, "Muhterem Cumhurbaşkanım, saygı değer devlet büyüklerim sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. 16 yıl boyunca kimse ailemize sahip çıkmamıştır" şeklinde konuştu.

Cem Uzan yayınladığı videoda şunları söyledi;

"Merhaba Türkiyem, bugün Berke Barajı'na el konulmasının 16. senesi. Berke Barajı Türkiye'nin en büyük özel sektör barajıdır. 7 senede 1.2 milyar dolar harcanarak, tamamı kredi kullanılmadan, milli sermayeyle yapılmıştır. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığım için ben ve ailem ilelebet gurur duyacağız.

Bugün, 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti devam etmektedir. Kimse ailemize sahip çıkmamıştır. 85 yaşımdaki babam, 80 yaşındaki ev kadını anam kırmızı bültenle aranmaktadır. Ben ve ailem Türkiye'de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün her şeyimiz yok pahasına satılmıştır.

Konuya vakıf olan herkes, ne denli acımasız ve haksız bir komploya mağdur kaldığımızı bilmektedir. Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim. Sizlerden istirhamım, hakkaniyetle bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hasret dolu sevgi ve saygılarımla."

BELGELERİN İMHASI İSTENDİ

Cem Uzan son dönemde Fransa'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na karşı kazandığı davalarla gündeme geldi. En son alınan kararda Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.