Cem Dizdar kimdir? Cem Dizdar nereli, kaç yaşında? Cem Dizdar hangi takımlı?

Spor yorumcusu olarak televizyon ekranlarında gördüğümüz ve gazetelerde okuduğumuz Cem Dizdar kimdir? Cem Dizdar nerelidir? Cem Dizdar hangi takımlıdır?

Spor yorumcusu ve gazeteci olan Cem Dizdar, TRT Spor ekranlarında görmeye alışık olduğumuz simalardandır. Cem Dizdar kimdir? Cem Dizdar nereli, kaç yaşında? Cem Dizdar hangi takımlı?

CEM DİZDAR KİMDİR? CEM DİZDAR NERELİ?

TRT Spor ekranlarında görmeye alışık olduğumuz yorumcu Cem Dizdar,1965 doğumludur ve Samsun'da dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Fanatik Gazetesinde de yorumcu olarak görmekteyiz.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü kazanan Cem Dizdar, aldığı eğitimi yarıda bırakmıştır. Buradan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne başlamıştır. Felsefe Bölümü mezunudur.

Babası Veysel Bey hayatını kaybetmiştir, annesi ise Birsen Dizdar'dır. Ayrıca, Ersin ve Esra adında iki kardeşi vardır.

Bir röportajında belirttiğine göre Samsun'daki evleri Çiftlik mahallesindedir ve ara sıra buraya ziyarete gitmeye devam etmektedir. Doğup büyüdüğü mahallenin ne kadar güzel olduğunu da bu sözlerinde dile getirmiştir.

CEM DİZDAR'IN YER ALDIĞI PROGRAM NEDİR?

Şu anda Cem Dizdar'ı, Serkan Yetkin ile birlikte TRT ekranlarında karşımıza gelen Spor Manşet programında yorumcu olarak görmekteyiz. Spor Manşet programı her gün saat 11'de ekranlara gelmektedir.

CEM DİZDAR HANGİ TAKIMLIDIR?

Cem Dizdar Beşiktaşlıdır.