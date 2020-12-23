Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü
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Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü

23.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:46
Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü

Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021'e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15'e indirildi.

Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021'e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15'e indirildi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmasını teminen bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığınca, çeltik ve pirinçte halihazırda yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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