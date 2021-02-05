Celtic, Glasgow Rangers'i 5-0'la Bozguna Uğratıyor
05.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:18
2017-18 sezonunda Celtic Park'ta oynanan Old Firm derbisinde Celtic, Glasgow Rangers'ı Odsonne Édouard, James Forrest, Tom Rogic ve Callum McGregor'ın golleriyle 5-0'lık bozguna uğratarak güç gösterisi yaptı.
2017-18 sezonunda Celtic Park'ta oynanan Old Firm derbisinde Celtic, Glasgow Rangers'ı Odsonne Édouard, James Forrest, Tom Rogic ve Callum McGregor'ın golleriyle 5-0'lık bozguna uğratarak güç gösterisi yaptı.
Kaynak: Dugout