Çelik üreticileri 2020'de üretim artışı bekliyor
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, yurt içi çelik tüketiminde düşüş eğiliminin durduğunu belirterek, "Sektörün 2020'de negatiften pozitife dönüşü ve reel bir üretim artışı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
06.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:24
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, yurt içi çelik tüketiminde düşüş eğiliminin durduğunu belirterek, "Sektörün 2020'de negatiften pozitife dönüşü ve reel bir üretim artışı sağlayacağını değerlendiriyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com