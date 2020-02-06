Haberler » Ekonomi » Çelik üreticileri 2020'de üretim artışı bekliyor - Ekonomi

Çelik üreticileri 2020'de üretim artışı bekliyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, yurt içi çelik tüketiminde düşüş eğiliminin durduğunu belirterek, "Sektörün 2020'de negatiften pozitife dönüşü ve reel bir üretim artışı sağlayacağını değerlendiriyoruz.

06.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:24
Çelik üreticileri 2020'de üretim artışı bekliyor

Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri , yurt içi çelik tüketiminde düşüş eğiliminin durduğunu belirterek, "Sektörün 2020'de negatiften pozitife dönüşü ve reel bir üretim artışı sağlayacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler