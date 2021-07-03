Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi

EURO 2020'de çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Danimarka'nın yarı finaldeki rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının galibi olacak. Öte yandan Danimarka, şampiyonu olduğu 1992 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.