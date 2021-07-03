Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
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Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'de çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Danimarka'nın yarı finaldeki rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının galibi olacak. Öte yandan Danimarka, şampiyonu olduğu 1992 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Çekya ile Danimarka, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

DANİMARKA'DAN ERKEN GOL

Danimarka, 5. dakikada Delaney'in ayağından bulduğu golle karşılaşmaya adeta 1-0 önde başladı. Bu golden sonra kalabalık hücumlarla gol arayan Çekya, hücumda pozisyon çeşitliliği yaratamadı. Sıklıkla orta deneyen Çekya bu pozisyonlarda Schick'i bulmaya çalıştı. Mücadelenin 42. dakikasında Dolberg'in golüyle 2-0 öne geçen Danimarka, soyunma odasına skorun verdiği rahatlıkla girdi. İkinci yarıda Jankto ve Krmencik hamlesiyle başlayan Çekya, daha organize ve merkezden Danimarka kalesine hücum etmeye başladı. Çekya'da Schick 49. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Bu dakikadan sonra karşılıklı pozisyonlar olsa da Çekya müadeleye dengeyi getirecek golü bulamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
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Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi - Haberler Spor
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