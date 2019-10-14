Çekya, Türkiye'ye silah satışını durdurdu

14.10.2019 20:23

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Çekya'dan skandal bir karar geldi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamáce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye askeri araç gereç ihracat lisansını askıya aldı." ifadelerini kullandı.

SİLAH SATIŞINI DURDURACAĞINI AÇIKLAYAN ÜLKE SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Fransa, Almanya, Norveç, Finlandiya ve Hollanda da Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alacağını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu. Çekya'nın da silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 5'e yükselmiş oldu.