Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu - Haber
İzmir, Buca, Güncel

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu

İZMİR'in Buca ilçesinde, yol kenarında park ettiği otomobili çekiciyle çekilen Yunus Çakmak, cezayı ödeyip, otoparka gittiğinde aracını, ön tamponu dağılmış ve ön panjuruyla farları kırılmış halde buldu.

14.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:42
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu

İZMİR'in Buca ilçesinde, yol kenarında park ettiği otomobili çekiciyle çekilen Yunus Çakmak, cezayı ödeyip, otoparka gittiğinde aracını, ön tamponu dağılmış ve ön panjuruyla farları kırılmış halde buldu. Otomobiline yan sanayi parçaların takılmasını öneren ve orijinal parçalar için para ödemeyeceklerini söyleyen İzmir Trafik Vakfı'na dava açan Çakmak, şimdi 15 bin TL'lik hasarının karşılanmasını bekliyor.

Olay, 21 Ocak'ta Buca Koşu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına otomobilini park eden Yunus Çakmak, bir süre sonra geldiğinde aracını yerinde bulamadı. Çekiciyle otomobili çekilen Çakmak, kendisine kesilen cezayı ödeyip, otoparka gitti. Çakmak otomobilini, ön tamponu dağılmış ve ön panjuruyla farları kırılmış halde buldu. Otopark yetkililerinin hasarı ödemeyi kabul etmesi üzerine sözleşme imzalayan Çakmak, daha sonra yetkililerin aracı 3 bin 500 TL tutarında yan sanayi parçalar takılarak tamir ettireceğini öğrendi. Bunun üzerine aracını orijinal parçalarla değiştirecek bir servise götüren Çakmak, servis yetkililerinin aracında 15 bin TL hasar olduğunu söylemesiyle şok oldu. Bu durumu otopark yetkililerine bildiren Çakmak, 'Bizim söylediğimiz tamirciye götürmeyecekseniz bu parayı ödemeyeceğiz' demesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. İzmir Trafik Vakfı'na dava açan ve aracındaki hasarı kendisi karşılayan Çakmak, şimdi hasarın ödenmesini bekliyor.

OTOPARKTAKİ KAMERALAR ÇALIŞMIYORKonuyla ilgili açıklama yapan Yunus Çakmak'ın avukatı Birkan Sonkaya, "21 Ocak tarihinde müvekkilime ait araç İzmir Trafik Vakfı'na ait çekiciler tarafından çekilip, Buca'daki otoparkına götürülüyor. Müvekkilim ve babası aracı teslim almak için otoparka gidiyorlar. Otoparkta aracın ön tampon kısmından hasar aldığını görüyorlar. Bunun üzerine otoparktaki yetkililerle görüşüyorlar. Müvekkilim kameradan çarpan aracın tespit edilebileceğini söylüyor. Yetkililer ilk önce kameralara bakılamayacağını söylüyor. Daha sonra otoparktaki yetkililer kameraların 13 gündür çalışmadığını ifade ediyor. Karayolları Trafik Kanunu'na göre kameraların 7/24 bölgeyi izlemesi gerekiyor. Burada bir görev ihlali söz konusudur. Biz bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak savcılık, tarafların memur olmadığından dolayı takipsizlik kararı verdi. Buna itirazda bulunduk çünkü TCK kapsamında eğer kamu görevi yerine getiriliyorsa, tarafların memur olmasına gerek olmaksızın kişilerin kamu suçundan ceza alması gerekiyor" dedi.'TANIDIK TAMİRHANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİLER'Aracını hatalı park ettiğini söyleyen Yunus Çakmak (36), olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:  

"Otoparka aracımı teslim almak için gittim ve cezamı ödedim. Aracın başına gittiğinde ise ön tarafının komple darmadağın olduğunu gördüm. Yetkililere bildirdik. Onlar 'Bizim bir şeyden haberimiz yok' dediler. Kameraların 13 gündür çalışmadığını söylediler. 'Bizim sorumluluğumuz altında, masraflarınızı karşılayacağız, size mağduriyet yaşatmayacağız' dediler. Bunun ardından bir sözleşme imzaladık. Tanıdık tamirhaneye götürmek istediler, ben buna yanaşmadım. Daha sonra onlar bir fiyat çıkarttılar, bizim servisimiz bir fiyat çıkarttı. Onların çıkardığı fiyat 3 bin 500 TL, ancak aracımda 15 bin TL civarında bir masraf vardı. Onlar da bunu karşılamayacaklarını söylediler. Biz tekrar müdür beyle görüşmek istedik daha sonra olaydan tamamen kaçtılar. Bu masrafı biz karşıladık. Yaklaşık 7 bin TL değer kaybımız oldu. Aracımı 1 buçuk senedir kullanıyordum piyasası da yaklaşık 100 bin TL civarında. Ben yapılması gerekeni yaptım, masrafımı ödedim. Şu anda da onlardan bu mağduriyetimi gidermelerini talep ediyorum. İlk yapılan sözleşmede hatalarını yazılı olarak kabul ediyorlardı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Haber
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu Haber
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Haber
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haber
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ali Babacan Donald Trump Berat Albayrak İçişleri Bakanı
Magazin Ebru Şallı Sinan Akçıl Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Göksel Gümüşdağ Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Nisan Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 10:20:58. #1.14#