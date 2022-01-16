ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda oynanacak Flammes Carolo maçı için yarın Fransa'ya gidecek. Kulübün Başantrenörü Aziz Akkaya, "Rakibimiz uzunları fazla olan, tecrübeli bir takım ancak bizim onları yenecek gücümüz var. Turu getirecek, avantajlı bir skor almak istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Spor Haberleri