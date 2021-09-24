Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

Teknik direktör Bülent Uygun'la yolları ayıran Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'yla anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, deneyimli hocayla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor, 2-1 kaybedilen Altay maçı sonrası teknik direktör Bülent Uygun'un görevine son vermişti. Karadeniz ekibinin yeni hocası Hamza Hamzaoğlu oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Karadeniz ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bülent Uygun'la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı. Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Ali Gülhan
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Haber: Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu - Haberler Spor
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