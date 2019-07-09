Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi.

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi.
Kara yoluyla Erzurum'a ulaşan mavi-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanı, yaklaşık 30 dakika süren koşuyla tamamlandı.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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