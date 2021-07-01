Çaykur Rizespor, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Çaykur Rizespor, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, İsveçli 29 yaşındaki defans oyuncusu Rasmus Sebastian Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, İsveçli 29 yaşındaki defans oyuncusu Rasmus Sebastian Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkan Yardımcısı Ali haydar Er ve Sportif Direktör Fahri Tatan katıldı.

İmza töreni öncesinde konuşan Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, yeni transferleri Sebastian Holmen'in Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen Samuel Holmen'in de kardeşi olduğunu hatırlatarak, "Sebastian'ın istikrarlı bir kariyeri bulunuyor. Gittiği her takımda uzun yıllar forma giyen bir isim. Başkanımız ve Sportif Direktörümüzün yaklaşık 1 aylık bir çalışması sonucu transferimizi gerçekleştirdik" dedi.

Futbolcuyu uzun zamandır takip ettiklerini belirten Sportif Direktör Fahri Tatan da, "Çok istikrarlı ve gittiği her takımda her sezon en az 30 maç oynayan, savaşçı ve her maç yüzde yüz konsantrasyonla saha içinde yer alan bir oyuncu. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük." açıklamasını yaptı.

Rizespor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Sebastian Holmen, "Teklif aldığımda önce ailemle görüştüm. Zaten teklifi de görünce çok fazla düşünmeye gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kendisini ağabeyi Samuel Holmen ile kıyaslamadığını ifade eden Sebastian, "Abim orta saha oyuncusuydu ben ise defans oyuncusuyum. Ancak ikimiz de aynı karakterdeyiz, çok çalışkanız ve saha içinde yüzde yüzümüzü vermeye çalışıyoruz. Ağabeyim Türkiye'den teklif aldığımı öğrenince sadece imzala dedi bana. Buradaki Süper Ligde stoper mevkisinin çok önem taşıdığını biliyorum. Bu yüzden umarım takımıma bir şeyler katabilirim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 29 yaşındaki defans oyuncusu Sebastin Holmen, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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