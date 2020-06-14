Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera sakatlandı Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Galatasaray, Muslera'dan gelen haberle sarsıldı. Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan ve yerden kalkamayan Muslera oyuna devam edemedi. Uruguaylı kaleci, sahaya giren ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım adına büyük bir talihsizlik yaşandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu ile altı pas içerisinde çarpışan Fernando Muslera yerden kalkamadı.

AMBULANSLA SAHAYI TERK ETTİ

Sağlık görevlilerinin sahaya girip, Muslera'nın kontrollerini yapmasının ardından Uruguaylı fike bekçisinin oyuna devam edemeyeceği bildirildi. Muslera sahayı ambulans ile terk etmek zorunda kaldı.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan da hakemden izin alarak Muslera'nın yanına gitti ve takım arkadaşına destek verdi.

Yaşanan sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşadığı kameralara yansıyan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Muslera'nın yerine oyuna yedek kaleci Okan Koçuk'u dahil etti.

NOT:Görsel beIN SPORTS'tan alınmıştır.