Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü sergileyen ve son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 4-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.