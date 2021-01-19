Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı
Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü sergileyen ve son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 4-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
SADECE 5 GALİBİYET ALABİLDİLER
Sezon başında Karadeniz ekibinin başına geçen 44 yaşındaki Hırvat teknik adam, takımıyla ligde çıktığı 18 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp 21 puan toplamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı