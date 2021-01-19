Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı
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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı

19.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:32

Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü sergileyen ve son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 4-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

SADECE 5 GALİBİYET ALABİLDİLER

Sezon başında Karadeniz ekibinin başına geçen 44 yaşındaki Hırvat teknik adam, takımıyla ligde çıktığı 18 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp 21 puan toplamıştı.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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