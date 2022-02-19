Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı - Haberler
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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Spor, Haberler

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