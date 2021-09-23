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Çaykur Rizespor Başkanı Kıran'dan Okan Buruk açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran'dan Okan Buruk açıklaması

Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" dedi.

Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" dedi.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından arayışlar sürüyor. Yeşil-mavili taraftarların büyük çoğunluğu teknik direktör Okan Buruk'u yeniden takımın başında görmek istiyor. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, taraftarların bu istekleri karşısında sosyal medyadan açıklama yaptı. Kıran, "Sevgili taraftarlarımız sizin görüşleriniz tabii ki bizim için çok önemli lakin Sayın Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Spor Haberleri
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