Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile Prensipte Anlaştı
Bu sezon Süper Lige yükselen Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile prensipte el sıkıştı.
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile prensipte anlaşma sağladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda geride kalan sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandı.
RİZE'YE GELİP TESİSLERİ GEZDİ
Deneyimli oyuncunun, bugün Rize'ye gelerek Mehmet Cengiz Tesisleri'ni gezdiği, Çaykur Rizespor'un futboldan sorumlu yöneticisi Yımaz Zehiroğlu, yönetim kurulu üyeleri Serkan Karavin ve İbrahim Tali ile görüşerek anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Ali Çamdalı'nın, 31 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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