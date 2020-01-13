ÇAYKUR 2019'da kuru çay satışında hedefini tutturdu

13.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:59

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, geçen yıl 134 bin ton kuru çay ürettiklerini, bunun 120 bin tonunu sattıklarını belirterek, "Bu anlamda biraz daha kuru çay satışlarının artması lazım ama eski yıllara bakıldığında 120 bin ton, hedeflerimizin üzerinde bir rakamdır." dedi.