Çay üreticisine budama desteği bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çay budama ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Paralar bugün saat 18.00'den sonra hesaplarda olacak.

230 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILACAK

Çay bahçelerininin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama desteklerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilerimize budama desteği veriyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyor olacağız. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız."

Kaynak: AA