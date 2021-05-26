Çay sezonu hızlı başladı

2021 çay sezonunun yaklaşık bir hafta önce başlamasıyla birlikte ÇAYKUR bir haftada 65 bin ton çay aldı.

2021 çay sezonunun yaklaşık bir hafta önce başlamasıyla birlikte ÇAYKUR bir haftada 65 bin ton çay aldı.

Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanmanın ardından 17 Mayıs 2021 tarihinde çay sezonu başladı. Sezonun başlamasıyla çay bahçelerine giren üreticiler de biran evvel çayı bitirmek isteyince alım yerlerinde izdiham oluştu. ÇAYKUR kapasitesinin üzerine çıkarak 1 haftada 65 bin ton çay alımı gerçekleştirdi.

Çay üreticileri Rize'nin geçimini çaydan sağladığının altını çizerek erken saatlerde çaylıklara girerek bir an önce çaylarını toplayıp çay alım yerlerine teslim etmenin derdinde olduklarını söyledi. Çay müstahsili Miraç Küçükmustafa yaptığı açıklamada "Çay toplamak zor tabi. Sabahın erken saatlerinde çay arazilerimize giriyoruz. Topladığımız çayları bezlere doldurarak çay alım yerlerine taşıyoruz ve satıyoruz. Alım yerleri yoğun oluyor tabi. Bazen alım yeri dolu oluyor. Araç bekliyoruz, bazen hemen bitsin diye biz dolduruyoruz kamyonları. Sıra beklemek zorunda kalıyoruz zor oluyor bizim için. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Çay Rize'nin olmazsa olmazı. Yazın çayımızı kesip kışın buradan gelen para ile yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hızır Balcılar isimli vatandaş ise özel sektör çay firmalarına çay satmaktansa ÇAYKUR'u tercih ettiklerini dile getirerek "Çay toplamanın zorlukları fazla ama satması daha zor. Özel sektör firmalarına sattığımızda zarar ediyoruz o nedenle ÇAYKUR'a satmak istiyoruz. ÇAYKUR değerini veriyor. O nedenle özel sektöre çay satmıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇAYKUR UYARDI

1 haftada 65 bin ton çay alımı gerçekleştirerek kapasitesinin üzerine çıkan ÇAYKUR'dan yapılan açıklama ile çay üreticisinin acele etmemesi gerektiği dile getirildi. Açıklamada "Malumlarınız üretim kapasitemiz 9 BİN bin 20 ton/gündür. Buna rağmen 11 bin ton civarında yaş çay alım gerçekleşmektedir. Tüm gerçekler ortada iken üreticilerimizin yanlış yönlendirilmesi doğru ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Gün boyu tüm fabrikaları dolaşıyor hatta ve hatta tüm alım evleri, çay bahçeleri dolaşılıyor. Üreticilerimize gerçekler anlatılıyor, çay taze ve birkaç günde hasadı yapılıp bitirilecek bir işlem değildir. Çay hasadının hiç olmazsa 20-25 gün devam etmesi gerektiğini bilmeyen üreticimiz yoktur. Üreticilerimiz hiçbir söylenene kulak vermeden belirlenen limitler nisbetinde çay satmaya devam etsin. Çay alımlarımız günlük belirlenen limitler seviyesinde devam edecektir. ÇAYKUR mevcut kapasitesi ile üreticiden 1 kg daha fazla nasıl çay alırız hesabı ile uğraşmakta olduğunun bilinmesi gerekir. Acele edilmeden günlük hasada devam edilmesini özellikle istirham eder kolaylıklar dileriz" denildi.

(Osman Kubilay Küçükmustafa–Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı