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Çavdarhisar'da okul arazisinde uygulanabilecek projeler masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çavdarhisar'da okul arazisinde uygulanabilecek projeler masaya yatırıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürlerinin Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile birlikte okul arazisinde uygulanabilecek projeleri istişare ettiği bildirildi.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürlerinin Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile birlikte okul arazisinde uygulanabilecek projeleri istişare ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürleri, Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Gülmez, Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri ile birlikte okul arazisinde uygulanabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Anadolu Lisesi, Çavdarhisar, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haberler

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