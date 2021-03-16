Casper Coin nedir? Casper coin ne zaman çıkacak? Nasıl alınır? Casper Coin yorum ve analizi

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Casper. Casper coin, kullanılabilirlik, ademi merkeziyetçilik, güvenlik veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden gerçek dünya uygulamaları için tasarlanmış, CBC Casper'ın kanıtlanabilir ilk canlı ve güvenli sürümü olan tek katmanlı bir Proof-of-Stake blok zinciridir. Peki, Casper Coin nedir? Casper coin ne zaman çıkacak? Nasıl alınır? Casper Coin yorum ve analizi

CASPER COİN NEDİR?

Casper Ağı, kullanılabilirlik, ademi merkeziyetçilik, güvenlik veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden gerçek dünya uygulamaları için tasarlanmış, CBC Casper'ın kanıtlanabilir ilk canlı ve güvenli sürümü olan tek katmanlı bir Proof-of-Stake blok zinciridir. Casper'ın misyonu, blok zinciri ana akıma getirmek ve inşaatçılar tarafından desteklenen daha açık ve şeffaf ağlar oluşturmaktır. Casper, bugün ve yarın yenilikleri desteklemek için kullanımı kolay, dünyaya açık ve geleceğe dönük hale getirerek ana akım blok zincirinin benimsenmesini engelleyen engelleri ortadan kaldırıyor. Açık kaynak ilkeleri tarafından yönlendirilen ve bireyleri güçlendirmek için sıfırdan inşa edilen ekip, uzun süreli etki için yapılmış adil bir temel sağlamayı amaçlamaktadır.

CASPER COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

23 Mart 2021 - 31 Mart 2021, 6 gün içinde başlıyor

Satılık Jetonlar: 400.000.000 CSPR

ICO Değeri: $0.01

Nereden Alınır: Coinlist

Bağış Toplama Hedefi: $6,000,000

halka açık

CASPER COİN NASIL ALINIR?



Casper, işletme ve geliştiricinin benimsemesi için optimize edilmiş hisseli bir blok zinciri ağının kanıtıdır. Casper Network, Correct-by-Construction (CBC) Casper spesifikasyonundan oluşturulan ilk canlı blok zinciridir ve ağın, performans veya güvenlikten ödün vermeden neredeyse her varlığı tokenize ederek sürdürülebilir yeni pazarlar yaratmasına ve değerin kilidini açmasına olanak tanır.

Coinlist üzerinden alabilirsiniz.