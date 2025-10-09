Carrefoursa satılıyor mu?

Toplantı sonrası satış ihtimali gündeme gelen şirketler arasında yer alan Carrefoursa'nın hisseleri kısa sürede yükselişe geçti. Ancak dev market zinciri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Son dönemde hisse fiyatı ve işlem hacminde gözlenen olağandışı hareketliliği açıklayacak özel bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer vererek iddiaları dolaylı biçimde yalanladı.

CARREFOURSA SATILIYOR MU?

Bir iddianın ardından CarrefourSA hisselerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Borsadaki bu ani hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekerken, hisse fiyatlarındaki dalgalanma sonrası şirket tarafından bir açıklama yapıldı.

ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI GELDİ

CarrefourSA, yaşanan gelişmelerin ardından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirimde bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."

ŞİRKETTEN "OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK YOK" MESAJI

Açıklamada, son günlerde yaşanan hisse fiyatlarındaki değişimlerin şirket kaynaklı bir gelişmeden kaynaklanmadığı vurgulandı. CarrefourSA, yatırımcılara yönelik şeffaflık ilkesi gereği yapılan bu duyuru ile herhangi bir özel durumun olmadığını belirtti.