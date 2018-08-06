Eski Trabzonsporlu Cardozo: Benfica, Fenerbahçe Eşleşmesini İlk Maçta Bitirmeli
Eski Trabzonsporlu Cardozo, "Bu işi ilk maçta bitirmeliyiz. Fenerbahçe karşısında Luz Stadı'nda öyle bir skor almalıyız ki, Fenerbahçe taraftarları tur için umutlarını kessin." dedi.
Bir dönem Benfica forması giyen ve daha sonra Trabzonspor'a transfer olan golcü isim Cardozo, Benfica - Fenerbahçe maçını yorumladı...
2013 yılındaki eşleşmede attığı gollerle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde final hayallerini suya düşüren Cardozo, "Türkiye'de oynayan bir Benficalı olarak diyebilirim ki işi ilk maçta bitirmeliyiz. Fenerbahçe karşısında Luz Stadı'nda öyle bir skor almalıyız ki, Fenerbahçe taraftarları tur için umutlarını kessin" dedi.
35 yaşındaki Paraguaylı golcü, ülkesinin ekiplerinden Libertad'da futbol hayatını devam ettiriyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (6)
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BENFİCA banko olur handikap yapar (en az 2 gol fark yapar) adamlar hazırlık maçlarında oynamadığı takım kalmadı hepsi ile kafa kafaya top oynadılar. fener sen ne yaptınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tabi vardar da güle oynaya geçmişti :Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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senin trabzonda ne mal olduğunu gördük. bunlara ne oluyor anlamıyorum. türkiye dışında ülkelere gidince maa badleri kalkıyor. fener defansıyla iyi bir skor alıcaktır. volkan da gününde olursa..Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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ilk maçı 7-1 alırlarsa ikinci maça gerek kalmaz tabi, yada vardardan fenev her iki maçta da nasıl yenilir taktiği öğrensinler :))Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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fenerbahçemiz turu güle oynuya geçicek buna inanınCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır