Canpolat tekvandocuların kuşaklarını bağladı
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Canpolat tekvandocuların kuşaklarını bağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Canpolat tekvandocuların kuşaklarını bağladı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye bünyesinde açılan tekvando kursundan eğitim alan 19 gencin, kuşak değişim programına katılarak, sarı-yeşil kuşakları bağladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye bünyesinde açılan tekvando kursundan eğitim alan 19 gencin, kuşak değişim programına katılarak, sarı-yeşil kuşakları bağladı.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, gençlerin sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak, lisanslı sporcular yetiştirmek adına çeşitli branşlarda açtığı kurslarla sporcular yetiştiriyor. Yürütülen sportif kurslar kapsamında Haliliye Belediyesi Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezinde açılan tekvando kursuna katılan 40 sporcudan 19'u beyaz kuşakta eğitimlerini tamamlayarak, sarı- yeşil kuşağa geçti. Sporcuların kuşak bağlama programına Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya ve tekvandocular katıldı.

Programda genç sporcuların kuşaklarını bağlayan Başkan Mehmet Canpolat, sporculardan siyah kuşak sözü de aldı. Haliliye Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Canpolat, "Haliliye belediyesi olarak kültür, eğitim ve sporla ilgili birçok kurslarımız mahallelerimizde devam ediyor. Bu bağlamda şuanda Süleymaniye'deki havuzumuzun spor bölümündeyiz. Burada çeşitli mahallelerden ve ağırlıklı olarak Devteyşti, Ahmet Yesevi ve Süleymaniye Mahallelerinden gelen değerli çocuklarımızla birlikte tekvando hocamızın nezaretinde başlayan bir kursumuz vardı. Tekvando kursumuzda beyaz kuşakta başlayan 40 öğrencimizden 19'u bugün itibariyle sarı-yeşil kuşağa geçti. Umarım hedef olarak inşallah siyah ve sonraki dan müsabakalarıyla birlikte buradaki öğrencilerimizden, milli sporcular çıkacaktır. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı eğitimde olduğu gibi sporda da eğitmek, lisanslı sporcular yetiştirmek gayretiyle çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarının ardından genç sporcularla da sohbet etti. - ŞANLIURFA

Canpolat tekvandocuların kuşaklarını bağladı
Canpolat tekvandocuların kuşaklarını bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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