Canlı yayında ilginç anlar! Kerem'in şutunda GS TV stüdyosu "Gol" diye inledi
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın Barcelona ile 0-0 berabere kaldığı maçta Kerem'in gole yaklaştığı an, GS TV'yi ayağa kaldırdı. Spikerler Kerem'in şutunda "Gol" diye ortalığı inletti. Bu anlar sosyal medyada zirveye oturdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar, 0-0'lık sonuçla İstanbul'daki maça eli güçlü döndü.
KEREM HEYECANLANDIRDI
Kerem'in 36. dakikada ceza sahasına girerken çektiği şut, karşılaşmanın en önemli pozisyonu oldu. Milli futbolcunun şutunda GS TV'de maçı anlatan spikerler "Gol" diye ayağa kalktı.
"ÇARPMASA GOLDÜ"
Rakibe çarpıp kornere çıkan top, GS TV spikerlerini adeta kahretti. Şenkal, "Ben gol sandım. Ayağını sokmuş, çarpmasa goldü" dedi.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022