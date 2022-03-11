Canlı yayında ilginç anlar! Kerem'in şutunda GS TV stüdyosu 'Gol' diye inledi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar, 0-0'lık sonuçla İstanbul'daki maça eli güçlü döndü.

KEREM HEYECANLANDIRDI

Kerem'in 36. dakikada ceza sahasına girerken çektiği şut, karşılaşmanın en önemli pozisyonu oldu. Milli futbolcunun şutunda GS TV'de maçı anlatan spikerler "Gol" diye ayağa kalktı.

"ÇARPMASA GOLDÜ"

Rakibe çarpıp kornere çıkan top, GS TV spikerlerini adeta kahretti. Şenkal, "Ben gol sandım. Ayağını sokmuş, çarpmasa goldü" dedi.