Canlı yayında ilginç anlar! Kerem'in şutunda GS TV stüdyosu "Gol" diye inledi - Haberler

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Canlı yayında ilginç anlar! Kerem'in şutunda GS TV stüdyosu "Gol" diye inledi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın Barcelona ile 0-0 berabere kaldığı maçta Kerem'in gole yaklaştığı an, GS TV'yi ayağa kaldırdı. Spikerler Kerem'in şutunda "Gol" diye ortalığı inletti. Bu anlar sosyal medyada zirveye oturdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar, 0-0'lık sonuçla İstanbul'daki maça eli güçlü döndü.

Canlı yayında ilginç anlar! Kerem'in şutunda GS TV stüdyosu 'Gol' diye inledi

KEREM HEYECANLANDIRDI

Kerem'in 36. dakikada ceza sahasına girerken çektiği şut, karşılaşmanın en önemli pozisyonu oldu. Milli futbolcunun şutunda GS TV'de maçı anlatan spikerler "Gol" diye ayağa kalktı.

"ÇARPMASA GOLDÜ"

Rakibe çarpıp kornere çıkan top, GS TV spikerlerini adeta kahretti. Şenkal, "Ben gol sandım. Ayağını sokmuş, çarpmasa goldü" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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