Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı - Haberler Spor
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Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı

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Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Kayserispor'un hocası Hikmet Karaman'a taş atarak, "Herhalde Hikmet hoca maçı anlatmıştır röportajda bu kadar uzun kaldığına göre, ben bir daha uzun anlatmayayım. Benim yerime de anlatmış sağ olsun" dedi. Terim taraftarın karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söylerken, "Eski günlerimize döneceğimiz kesin" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son 2 haftadır puan yüzü göremeyen Galatasaray'da Fatih Terim, Kayserispor yenilgisinin ardından konuştu. Taraftara umut aşılayan Terim, "1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" dedi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"Herhalde Hikmet hoca anlatmıştır röportajda bu kadar uzun kaldığına göre, ben bir daha uzun anlatmayayım. Benim yerime de anlatmış sağ olsun.

Kaybetmek istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Sezon başı olması, ileride olmasından, hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Biz Galatasaray'ız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize ve yahut oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada 2 puan, burada 3 puan verdik. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz. 19 şut atıp 2 isabetli olursa, 10'a yakın pozisyonu değerlendiremezsen. Kalemizde pozisyon yokken kenarda faul yapıp gol yersen mağlup oluyorsun.

Bilmelidir ki Galatasaraylılar, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunların hepsini bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Üzülmelidirler. Biz üzülüyoruz çok. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz hangi futbolcunun ne olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız.

1 Ocak'ta bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz."

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