Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı

Süper Lig'de son 2 haftadır puan yüzü göremeyen Galatasaray'da Fatih Terim, Kayserispor yenilgisinin ardından konuştu. Taraftara umut aşılayan Terim, "1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" dedi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"BENİM YERİME DE ANLATMIŞ SAĞ OLSUN"

"Herhalde Hikmet hoca anlatmıştır röportajda bu kadar uzun kaldığına göre, ben bir daha uzun anlatmayayım. Benim yerime de anlatmış sağ olsun.

"BU GİBİ ŞEYLERİ ÇOK GÖRDÜK"

Kaybetmek istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Sezon başı olması, ileride olmasından, hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Biz Galatasaray'ız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize ve yahut oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada 2 puan, burada 3 puan verdik. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz. 19 şut atıp 2 isabetli olursa, 10'a yakın pozisyonu değerlendiremezsen. Kalemizde pozisyon yokken kenarda faul yapıp gol yersen mağlup oluyorsun.

"BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

Bilmelidir ki Galatasaraylılar, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunların hepsini bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Üzülmelidirler. Biz üzülüyoruz çok. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz hangi futbolcunun ne olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız.

"KİM MÜCADELE EDER, KİM ETMEZ BİLİYORUZ"

1 Ocak'ta bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz."

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