Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine seçildi.
29.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:03
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11'ine seçildi.
UEFA, internet sitesinden Avrupa Ligi'nde 5'inci haftanın en iyi 11'ini açıkladı. Listede yer alan futbolcular şöyle:Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga), Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto).
Kaynak: DHA
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