Caner Erkin'den hakem Hüseyin Göçek'e tepki: Bunlar kafayı yemiş

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olduğu karşılaşmada Caner Erkin'in hakem Hüseyin Göçek ve teknik direktör Erol Bulut'a gösterdiği tepki kameralara yansıdı. Milli futbolcunun Hüseyin Göçek'e sarf ettiği "Bunlar kafayı yemiş" sözleri dikkat çekti.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

SON ANLARDA GOL GELMEDİ

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, müsabakanın ikinci yarısında hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Dimitrios Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oyuna almasına rağmen Fenerbahçe, golü bulamadı ve Göztepe maçı 1-0 kazandı.

G.SARAY'IN 3 PUAN GERİSİNDE

Bu sonuçla ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Süper Lig'de 8. kez kazanan Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı.

CANER ERKİN'DEN TEPKİ

Karşılaşmanın 82. dakikasında Caner yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü. 87. dakikada Fenerbahçe'de Papiss Cisse oyuna dahil olurken Caner Erkin oyundan çıktı. Caner, oyundan çıkarılmasına çok tepki gösterdi. 87. dakikada oyundan alınmasına sinirlenen Caner'in görüntüsü ekrana yansıdı.

"BUNLAR KAFAYI YEMİŞ!"

Öte yandan Caner Erkin'in dün hakeme doğru "Kur'an çarpsın, bunlar kafayı yemiş" dediği de duyuldu. Karılaşmanın henüz 9. dakikasında geriye düşen Fenerbahçe'de futbolcular oldukça gergindi. Öyle ki bu oyuncuların saha içi eylemlerine de yansıdı. İkinci yarıda yaşanan pozisyon buna en büyük örneklerden birisi oldu.

Top Caner Erkin'in ayağındayken Göztepe'den Alpaslan sakatlık geçirince hakem Hüseyin Göçek oyunu durdurdu. Yapılan tedavinin ardından ise meşin yuvarlağı sarı-lacivertliler yerine sarı-kırmızılılara verdi. Caner Erkin, hakem Göçek'e "Kur'an çarpsın, bunlar kafayı yemiş" diyerek tepki gösterdi. Konuk takımın oyuncular ise topu Fenerbahçe'ye vererek Hüseyin Göçek'in hatasını bir anlamda telafi etti.