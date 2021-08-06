Pereira'nın doğum gününde yaptığı espri, Caner Erkin'in Fenerbahçe'deki kariyerini bitirdi
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Pereira'nın doğum gününde yaptığı espri, Caner Erkin'in Fenerbahçe'deki kariyerini bitirdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve kendisine takım bulması istenen Caner Erkin'in takımdan ayrılışının perde arkasında Pereira'nın doğum günündeki 'laubali' tavırları ve 'Cigoladalı bazda' esprisinin yattığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye gelişi, gidişi, kavgaları, özel yaşamı, şakaları, hakemlere itirazları, sarı lacivertlilere ikinci kez adımını atmasıyla hep gündemde olan Caner Erkin, istenmeyen adam olarak takımdan ayrıldı. İyi başladığı sezonda asistleriyle alkış alırken, hakemlere tepkisi, Erol Bulut'a yönelik tavırlarıyla Caner geçen sezon da kadro dışı kalmıştı.

YAPTIĞI ŞAKALAR HEP ELEŞTİRİLDİ

Kısa süreli bir ayrılık sonrası özür dileyip tekrar takıma dönerken, bu kez de Samandıra'da yaptığı şakalar, 'laubali' diye tanımlanan hareketleriyle hep eleştirildi.

Pereira'nın doğum gününde yaptığı espri, Caner Erkin'in Fenerbahçe'deki kariyerini bitirdi

KUCAKLAŞIP BARIŞTILAR

6 yıl önce gerginlik yaşadığı Pereira'nın yeniden göreve gelmesiyle ikilinin ilk karşılaşmasının nasıl olacağı merak edilirken Dereağzı'ndaki kucaklaşmayla kamp tatlı başladı.

Caner Erkin ayrılığının perde arkası! Yaptığı şakalar Fenerbahçe'deki kariyerini bitirdi

"CİGOLADALI BAZDA"

Ama şakacı tavırları, 26 Temmuz'da Pereira'nın doğum günündeki 'Cigoladalı bazda' esprilerine performansındaki geri gidiş de eklenince yeni bir ayrılığın kapıda olduğu konuşulmaya başlandı. Salı günü başkan Ali Koç, Samandıra'ya giderken Pereira'nın olumsuz raporu sonrası 'Deli Fişek'in F. Bahçe defteri kapandı.

Pereira'nın doğum gününde yaptığı espri, Caner Erkin'in Fenerbahçe'deki kariyerini bitirdi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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