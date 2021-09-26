Menemenspor maçında şanssızlıklar yaşadıklarını kaydeden Eyüpspor Teknik Sorumlusu Can Arat, "Bu şanssızlığı kıracağımıza inanıyorum" dedi.

Menemenspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Can Arat, tüm oyuncuları tebrik ettiğini ifade ederek, oyuncuların Teknik Direktör Zafer Turan'ın istediklerini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Maçta şanssız anlar da yaşadıklarını belirten Arat, "Direkten dönen toplarımız vardı. Beraberliği hak etmedik. Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı. Bu puan kayıplarının son bulacağına, bu şanssızlığı kıracağımıza inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR

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