Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi ise 7,5 saati geçemeyecek. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresinin 9 saati geçemeyeceğinin belirtildiği değişikliğe göre bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilecek.