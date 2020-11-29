Cagliari - Spezia İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.11.2020 18:58 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:01
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Cagliari - Spezia maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Cagliari - Spezia maçıdır. Peki Cagliari - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CAGLİARİ - SPEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cagliari - Spezia maçı 29 Kasım Pazar günü (yani bugün) akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.
CAGLİARİ - SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Cagliari - Spezia maçını Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.
CAGLİARİ - SPEZİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Sardegna Arena, Cagliari'da oynanacak.