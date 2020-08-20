Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın ardından PSG'nin de gündeminde Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'ye Barcelona'nın ardından PSG de talip oldu. Fransız devinin Çağlar için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinin kapısını çalacağı öne sürülürken Leicester'ın milli futbolcu için 70 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Premier Lig'de bu sezon Leicester City formasıyla başarılı bir grafik çizen Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Milli stopere İspanyol devi Barcelona'nın ardından Paris Saint-Germain de talip oldu. Ajansspor'un habere göre; Çağlar ile ciddi şekilde ilgilenen Fransız devinin, önümüzdeki günlerde Leicester Cirt ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Leicester City, 24 yaşındaki futbolcu için 65-70 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlerken, PSG'nin bu rakamlara yakın bir teklifte bulunacağı ifade edildi. 42 MAÇTA FORMA GİYDİ Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla 42 maçta görev yapıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.